Hương Tràm đã bí mật về nước, khoe chất giọng khủng tại 1 gameshow?

Ngay từ khi nghe những gợi ý đầu tiên với cụm từ "I Will Always Love You", Trấn Thành đã lập tức "nhảy số" và cho rằng đó là Hương Tràm. Cụ thể, đây chính là ca khúc khiến tên tuổi của nữ ca sĩ sinh năm 1995 trở thành hiện tượng ngay sau khi trình diễn tại vòng Giấu mặt của Giọng Hát Việt mùa đầu tiên, mang về cho cô "4 chọn" vô cùng ấn tượng.

Bên cạnh đó, thông qua dữ liệu chiếc vé máy bay, các vị mentor Trấn Thành - Minh Hằng - Tóc Tiên - Wowy cũng cho rằng đây chính là chi tiết gợi nhắc về việc Hương Tràm sang Mỹ du học nay đã bí mật đặt 1 chiếc vé về nước để tham dự The Masked Singer Vietnam.

Sau đó, Lady Mây đã có phần trình diễn ấn tượng với ca khúc "All By Myself", một trong những bản hit 'định danh' giọng ca của diva Céline Dion đình đám toàn thế giới. Là một ca khúc đòi hỏi một âm vực rộng, "All By Myself" cũng không làm khó được chất giọng của Lady Mây. Phần cao trào của ca khúc được Lady Mây xử lí ấn tượng với giọng hát đầy năng lượng và kĩ thuật, khiến toàn bộ các mentor và khán giả tại trường quay sửng sốt.