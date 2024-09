Hương Tràm: 'Cánh tay tôi bị xé nát, phải dùng thuốc ngủ triền miên, còn 43kg'

Tôi chỉ còn 43kg, người mỏng như tờ giấy. Tôi không còn chút sức lực nào” - Hương Tràm chia sẻ. Mới đây, tại chương trình Kháng thương, ca sĩ Hương Tràm đã chia sẻ về thời điểm khó khăn khi bị bạo lực mạng. Cô nói: “Những chông gai tôi gặp phải đến ngay sau khi tôi đoạt quán quân The Voice, phải xa gia đình. Đã có những lúc tôi mất phương hướng.

Ca sĩ Hương Tràm Tôi không tự hào chia sẻ chuyện này, tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi mạng xã hội. Tới tận năm 16 tuổi tôi vẫn không có Facebook dù rất nhiều người bạn của tôi đã dùng Facebook. Tôi chọn cuộc sống bình thường, đi học rồi đi về. Facebook đầu tiên của tôi cũng không phải do tôi lập mà em gái họ tôi lập hộ. Em họ tôi khuyên tôi nên dùng mạng xã hội để chia sẻ lịch trình diễn cho khán giả. Thời điểm đó là sau khi tôi tham gia The Voice. Tôi tự nhủ rằng mình là cô gái mạnh mẽ. Tôi tiếp xúc với mạng xã hội khi không quá trẻ nên dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng biết cách kiểm soát. Nhưng tôi không lường trước những điều sẽ xảy đến kinh khủng thế nào. Một trong những điều mạng xã hội ảnh hưởng tới tôi là tôi bị bạo lực trên mạng. Tôi cao 1m58. Trước đây, cân nặng của tôi là 52kg. Bác sĩ đều bảo tôi có chiều cao, cân nặng hết sức bình thường. Tôi giữ cho mình một đời sống tinh thần khỏe mạnh cho tới khi tôi đọc được nhiều bình luận nói rằng mình thừa cân trên truyền hình. Tôi bắt đầu giảm cân, giảm xuống 50kg rồi 48kg. Thời điểm đó, tôi hát không tốt, không có năng lượng làm việc như trước đây. Lúc đó, tôi đã rất gầy rồi nhưng lên mạng người ta vẫn nói tôi mập. Tôi lại buồn tiếp.

Ca sĩ Hương Tràm trong một lần biểu diễn Thời điểm tôi ngồi chấm thi chương trình The Debut là tôi gầy nhất trong sự nghiệp. Khi đó, tôi chỉ còn 43kg, người mỏng như tờ giấy. Tôi không còn chút sức lực nào. Ngày tôi đi diễn, đêm đến lại quay chương trình tới 2, 3 giờ sáng mới về tới nhà, không còn chút sức lực nào cả và không có thời gian để nghỉ ngơi. Trước khi tôi đi Mỹ, cánh tay tôi bị xé nát, phải dùng thuốc ngủ triền miên, tới mức tôi phải tìm bác sĩ tâm lý. Tôi phải chấp nhận sự thật rằng bản thân tôi đang không ổn. Tới một ngày, chị quản lý truyền thông của tôi nói rằng: Chị thấy em đang không ổn. Tôi mới soi lại mình trong gương và chưa bao giờ thấy hình ảnh của mình xuất hiện tệ như thế, không xinh đẹp như thế, tiều tụy như thế. Tôi tự nhắc mình phải nghỉ ngơi”. Theo Người Đưa Tin