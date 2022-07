Hương Tràm bị body shaming, netizen bênh: 'Miễn hát live hay là được'

Netizen cho biết nhắc đến Hương Tràm chỉ nên nói đến giọng hát vì cô là ca sĩ không phải người mẫu. Có bình luận khẳng định chắc nịch Hương Tràm mập hay ốm, xấu hay đẹp thì chỉ cần hát live hay là được.

Your browser does not support the video tag.

Clip Hương Tràm biểu diễn trong đêm nhạc.