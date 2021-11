Hướng tới một giai đoạn mới của quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản vì Hoà bình và Thịnh vượng ở châu Á

5. Thủ tướng Kishida Fumio thông báo Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ bổ sung 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 cho Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đến nay đã hỗ trợ cho Việt Nam tổng cộng 5,6 triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị, vật tư y tế khác. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu và sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19.

Tăng cường quan hệ chính trị và hợp tác quốc phòng - an ninh

6. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc và đối thoại cấp cao, giao lưu giữa các chính đảng và Quốc hội hai nước dưới nhiều hình thức, bao gồm trong khuôn khổ các cơ chế đa phương. Hai bên khẳng định tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại và tham vấn hiện có trên nhiều lĩnh vực.

7. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nhằm giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, tội phạm mạng, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh lương thực, và an ninh tài nguyên. Hai bên chia sẻ nhận thức về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng bền vững, đa dạng, an toàn và minh bạch.

8. Là các quốc gia ven biển, hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc duy trì tự do và rộng mở trên biển, tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải, trong đó có việc xây dựng năng lực cho các cơ quan liên quan của Việt Nam, phát triển kinh tế biển, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên biển.

9. Hai Thủ tướng hoan nghênh tiến triển của những nỗ lực hợp tác giữa các cơ quan quốc phòng hai nước, trong khuôn khổ ý tưởng hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Nhật Bản ở giai đoạn mới vì hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Kishida Fumio thông báo Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam, bao gồm việc cử chuyên gia, chủ yếu từ Lực lượng Phòng vệ trên bộ Nhật Bản, tới hỗ trợ Việt Nam trong công tác chuẩn bị tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sáng kiến này. Hai bên hoan nghênh những nỗ lực của cơ quan quốc phòng hai nước nhằm đẩy mạnh tham vấn về việc chuyển giao các trang thiết bị cụ thể, bao gồm tàu hải quân và các trang thiết bị liên quan theo Thoả thuận hợp tác chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng giữa hai nước. Hai Thủ tướng hoan nghênh việc các cơ quan quốc phòng hai nước thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và quân y.

Hợp tác thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

10. Thủ tướng Kishida Fumio tuyên bố Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chiến lược kinh tế mới của Thủ tướng Kishida Fumio về vòng tuần hoàn tăng trưởng và phân phối hợp lý và công bằng và bày tỏ tin tưởng rằng chiến lược mới sẽ đưa Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển ổn định mới. Nhật Bản đánh giá cao những định hướng chiến lược của Việt Nam, được thể hiện trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

11. Hai Thủ tướng nhất trí hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp hai bên, cải thiện môi trường đầu tư thông qua hợp tác trong những lĩnh vực như chuyển đổi số, đa dạng hóa cơ sở sản xuất, phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng bền vững trên phạm vi toàn cầu, bao gồm cả ở Việt Nam và Nhật Bản. Những nỗ lực này là chìa khóa khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19. Hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, xem xét mở rộng quy mô hợp tác về đào tạo và tham vấn về kaizen (đổi mới), kết nối kinh doanh, xây dựng năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo nhằm giúp các doanh nghiệp này tham gia vào chuỗi cung ứng của các công ty Nhật Bản ở Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.

12. Hai Thủ tướng chia sẻ nhận thức về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, khi xã hội số đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn hậu COVID-19. Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển đô thị thông minh thông qua các nghiên cứu hình thành dự án, hạ tầng băng thông rộng bao gồm 5G và an ninh thông tin. Theo đó, hai Thủ tướng ghi nhận rằng hệ sinh thái công nghệ xây dựng trên sự tin cậy, toàn vẹn và tự cường sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và làm cho cuộc sống của người dân an toàn, thịnh vượng và viên mãn hơn, góp phần giải quyết một số thách thức toàn cầu lớn nhất như tăng trưởng công bằng, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và dịch bệnh.

13. Hai Thủ tướng đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của viện trợ phát triển chính thức Nhật Bản, chia sẻ ý định tiếp tục thực hiện hiệu quả và thuận lợi hợp tác phát triển giữa hai nước trên cơ sở bảo đảm lợi ích đôi bên và phù hợp với nhu cầu của Việt Nam. Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp thúc đẩy gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản vào Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư, tái khẳng định Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, sẵn sàng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ tháo gỡ vướng mắc trong triển khai một số dự án sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản tại Việt Nam, thúc đẩy kết nối khu vực cũng như các dự án cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm như đường sắt, sân bay, cảng, đường cao tốc ở Việt Nam, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp.