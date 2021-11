Hương Ly cover nhạc Thùy Chi: 'Khác nào Chi Pu đấu Hương Tràm'

Mới đây, netizen truyền tay nhau rần rần đoạn clip so sánh màn biểu diễn của Thùy Chi và Hương Ly khi hát ca khúc Con Đường Hạnh Phúc.

Theo đó, Thùy Chi có màn hát live “chuẩn không cần chỉnh”, ngọt ngào và vô cùng trong trẻo. Có thể thấy, người hâm mộ dưới khán đài đồng thanh hát theo Thuỳ Chi.

Trái ngược, Hương Ly lại hát đôi chỗ còn khá run và cột hơi lúc lên cao vẫn chưa được chắc. Chất giọng ngoài đời của cô khi lên nốt cao nghe chói, khác nhiều so với loạt video cover chục triệu view trên Youtube.