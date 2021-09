Hương Giang từng phô diễn 'trần trụi' trong MV người lớn

Your browser does not support the video tag.

MV Em Không Hối Tiếc - Hương Giang Idol

Mặc dù phần nhạc được chấp nhận nhưng việc đưa quá nhiều hình ảnh 18 vào MV khiến Hương Giang bị phản đối kịch liệt.

Nữ ca sĩ sau đó cũng lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ rút kinh nghiệm cho các dự án sau. Công bằng mà nói thì đây là một dự án đánh dấu sự lột xác của Hương Giang sang hình tượng gợi cảm, sexy.