Hương Giang từng 'dập mic' Chi Pu, tình chị em có chắc bền lâu?

Ngay lập tức, định nghĩa về "ca sĩ" của Chi Pu gặp rất nhiều phản ứng tiêu cực từ phía các nghệ sĩ trong nghề.

Thu Minh không đồng ý bởi cô cho rằng không phải ai đứng trên sân khấu cầm mic cũng được gọi là ca sĩ; Quốc Thiên nhận định cầm mic lên là ca sĩ nhưng quan trọng là phải hát live được; còn Văn Mai Hương tuyên bố: "Xin phép không thể gọi 'ca sĩ đồng nghiệp' nổi. Một sự sỉ nhục thực sự cho những người làm nghề chân chính như tôi".

Cũng vấn đề đó, khi được truyền thông hỏi về phát ngôn này của Chi Pu, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang chia sẻ: "Tôi cũng là người từng bị vạ miệng, nên tôi hiểu trong một hoàn cảnh nào đó, sẽ không ai cố tình nói ra những điều ngu ngốc để làm tổn thương người khác.

Không biết ý của Chi có phải thế không nhưng nếu đúng là vậy thì Chi sai rồi. Để theo đuổi con đường làm ca sĩ, tôi vẫn đi học, ngày xưa cũng tốt nghiệp trường nghệ thuật ra mà, chứ làm gì có chuyện cứ cầm mic lên thì gọi là ca sĩ được".