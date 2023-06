Hương Giang tung clip, nói rõ 'người chồng giấu mặt' sau chia tay Đình Tú

Your browser does not support the video tag.

Hương Giang tung clip nói rõ về "người chồng giấu mặt".

Trên thực tế ngay khi Hương Giang chia sẻ hình ảnh "người chồng giấu mặt" trong bức ảnh cưới và khẳng định "hạ cánh an toàn" trong tháng 6/2023, nhiều người đã đoán đây là hình ảnh trong bộ phim mới.

Tuy nhiên, việc nữ diễn viên liên tục úp mở về chuyện tình cảm khiến nhiều khán giả không hài lòng. Ngay đưới đoạn clip, 1 cư dân mạng để lại bình luận: "Trò PR phim mới đây mà", lập tức Hương Giang đáp lại: "Dùng từ chán ghê!".