Hương Giang phủ nhận MV 'trà xanh' liên quan đến chính mình

Ca khúc được chọn cho màn comeback lần này mang tên Em Buông được “chắp bút” bởi nhạc sĩ Hà Anh. Đây là một ca khúc được Hương Giang ấp ủ từ hai năm trước và đến hiện tại mới chính thức trình làng.

Your browser does not support the video tag.

Teaser MV vừa ra mắt nhá hàng nét đẹp khó cưỡng của đôi Hương Giang và bạn diễn đóng cùng là Yoyo Teenarupakorn Muangmai. Anh cũng chính là Nam Vương Thái Lan vô cùng điển trai được đông đảo khán giả Việt Nam yêu mến.