Hương Giang nói gì khi bị tắt micro lúc đang biểu diễn

Ở đoạn cuối trước khi kết thúc tiết mục, khi Hương Giang vừa đưa micro lên chuẩn bị hát thì chiếc micro không phát ra tiếng, có vẻ như đã bị tắt âm thanh. Tuy nhiên, Hương Giang vẫn ứng biến cực kỳ khéo léo, thần thái tự tin giúp màn trình diễn này của nữ ca sĩ khép lại đầy trọn vẹn.

Clip Phản ứng Hương Giang khi bị tắt micro trong lúc đang biểu diễn.

Đăng tải đoạn clip biểu diễn trên, Hương Giang khiến nhiều người không nhịn được cười khi đính kèm dòng chú thích: "Chào bạn! Tại sao bạn lại tắt mic của mình?". Được biết, dòng chú thích này được Hương Giang "biến tấu" lại dựa trên câu nói của một hiện tượng mạng đình đám, rất viral với giới trẻ như sau: "Chào bạn! Bạn có phải là người đăng cái status này không?".