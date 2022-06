Hương Giang mặt không lông mày 'quẩy tung' sân khấu

Trong đoạn clip được chia sẻ, Hương Giang là nữ nhân duy nhất "quẩy" trên sân khấu cùng các học trò trong show The Next Gentleman trong đó có quán quân Phạm Kiên.

Mới đây, Hương Giang cùng Dược sĩ Tiến và một vài thí sinh cuộc thi The Next Gentleman đã có buổi tiệc riêng tư tại Yên Bái. Có lẽ vì tâm lý xung quanh toàn người thân quen nên Hương Giang không xuất hiện một cách "chặt chém" như mọi khi mà giản dị hết mức.



Nhảy rất nhiệt tình với những dáng gây cười nhưng Hương Giang bị soi gương mặt gần như không có lông mày.