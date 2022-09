Hương Giang mang 'Vũ trụ người thứ 3' trở lại Vpop và lợi hại hơn xưa

Sau 2 năm “làm mưa làm gió” mọi mặt trận Vpop, tháng 6/2022 vừa qua, Hương Giang đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân, úp mở về sự trở lại của mình với một sản phẩm được dự báo mang tên “Tuesday Universe” (tạm dịch: Vũ trụ Người thứ 3).

Ngay lập tức, dân mạng tỏ ra hào hứng và vô cùng mong đợi sự trở lại của “tắc kè hoa” Hương Giang, đồng thời đặt ra rất nhiều câu hỏi: Liệu rằng “Tuesday Universe” là phần tiếp theo của chuỗi MV #ADODDA hay sẽ là một nội dung hoàn toàn mới?

Không để khán giả phải suy đoán, mới đây, nữ ca sĩ đã chính thức hé lộ về màn comeback của mình và “thả thính” teaser MV vỏn vẹn 25 giây đầy ấn tượng.