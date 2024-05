Hương Giang gặp rắc rối khi vừa tới Pháp, nguy cơ phải huỷ dự thảm đỏ LHP Cannes 2024

Những ngày qua, công chúng quốc tế hướng về Liên hoan phim Cannes 2024 tổ chức tại Pháp. Sự kiện quy tụ dàn sao khủng đổ bộ thảm đỏ khai mạc vào 14/5 và kéo dài đến 25/5. Vào tối 15/5 (giờ Việt Nam), Hoa hậu Hương Giang gây chú ý khi đăng ảnh check in tại Paris, Pháp. Động thái này của Hương Giang khiến nhiều người cho rằng cô sẽ xuất hiện trên thảm đỏ, tạo "cơn sốt" như hồi Cannes 2022.

Thế nhưng chỉ vài tiếng sau đó, Hương Giang livestream tiết lộ gặp sự cố, có thể phải huỷ lịch trình dự LHP Cannes trước giờ G. Cụ thể, Hoa hậu Chuyển giới quốc tế cho biết hiện chỉ sang Pháp một mình, ekip hỗ trợ chưa đến kịp. Mặt khác, trang phục và giày của Hương Giang hiện đang được Lê Thu Trang - Quán quân The New Mentor giữ. Theo thông báo ban đầu, một trong những quyền lợi của người chiến thắng chương trình The New Mentor là sẽ được xuất hiện tại LHP Cannes. Hương Giang dự định cho Lê Thu Trang đến sự kiện một mình, tuy nhiên vì lo sợ Thu Trang không quen nên cô mới quyết định đi cùng vào phút chót. Dù thư mời, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ nhưng đến thời điểm này Lê Thu Trang chưa có visa để sang Pháp, đồng nghĩa với việc Hoa hậu Hương Giang sẽ không có trang phục tham dự thảm đỏ vào ngày 16/5.

Trên sóng livestream, Hương Giang buồn bã nói: "Trang phục của tôi Lê Thu Trang và ekip đang giữ, nếu mọi người không bay sang kịp thì tôi sẽ không tham gia luôn. Ekip đã chuẩn bị xong xuôi, vé mời, vé bay, khách sạn đã đặt hết, tốn rất nhiều tiền nhưng giờ visa Lê Thu Trang vẫn chưa có. Mọi kế hoạch của tôi cũng bị đảo lộn, chúng tôi dự định sẽ cùng đi thảm đỏ vào ngày 16/5 nhưng giờ Lê Thu Trang bay qua không kịp, tôi lại không có váy vóc gì cả. Khoảng cách từ Việt Nam đến Pháp chứ không phải Hà Nội - TP.HCM, làm sao có thể nhờ người cầm sang được, làm sao kịp dự".