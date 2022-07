Hương Giang để khán giả nam 'bế, hôn' giữa tin đồn 'toang' Matt Liu

Tuy nhiên mới đây, Hương Giang vừa đăng dòng trạng thái mới, ẩn ý về chuyện tình yêu khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang.

Cụ thể, nàng hậu đăng tải cùng dòng trạng thái: "Có những mối quan hệ đã đến lúc dừng lại vì dù mình có thật lòng đến đâu thì nó cũng chẳng đi tới đâu cả".

Nhiều netizens khá bất ngờ với dòng caption trên, tưởng rằng lại có thêm một cặp đôi của showbiz lại "toang".

Giữa ồn ào này, Hương Giang lại gây chú ý hơn khi để một fan nam hôn ngay trên sân khấu tại Mỹ. Điều này khiến dân tình liên tục réo tên Matt Liu.