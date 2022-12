Hương Giang 'đặt điều' cho cô giáo O Sen Ngọc Mai?

Chất giọng mỗi người có điểm riêng nên khi có sự động chạm dao kéo thì ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng nếu không có sự cố gắng của Hương Giang thì chắc chắn bạn ấy sẽ không được như bây giờ. Có một số người chê giọng hát bạn ấy thế này thế kia nhưng đừng quên rằng nếu người đó không chăm chút giọng hát thì giọng có thể tệ hơn bây giờ.

Vả lại, O đâu có mắng Hương Giang đâu trời, cái này là Giang đặt điều cho O rồi".

Your browser does not support the video tag.

Tại đây, Ngọc Mai cũng chia sẻ thẳng thắn, giọng mũi mà cô sử dụng cho phần trình diễn này là sự "cố tình" nhằm tạo nên đặc sắc cho câu hát. Và giọng mũi của cô sử dụng không "quá quắt" đến nỗi phải bị kỳ thị.

Nhân tiện, Ngọc Mai cũng đưa ra ý kiến về vấn đề các ca sĩ trẻ ngày nay bị đánh giá về kỹ thuật hát quá mức tiêu cực. Cô cho rằng, nếu bản thân người đánh giá chưa đủ hiểu về kiến thức thanh nhạc thì đừng vội nói những lời không mang năng lượng tích cực, sẽ khiến cho các nghệ sĩ trẻ bị nhụt chí.