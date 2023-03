Hương Giang đáp trả tin dàn dựng Huỳnh My đối đầu Quỳnh Châu

Mới đây, trên sóng livestream, khi được hỏi: "Chị nghĩ sao về Huỳnh My?". Hương Giang thoải mái chia sẻ: "Đâu có nghĩ gì đâu. Mỗi người có sự lựa chọn riêng cho cách hành xử của mình".

Nói về tin đồn sắp đặt Huỳnh My đối đầu với Quỳnh Châu, nàng hậu cho biết: "Nhiều người bảo có phải là BTC sắp xếp kịch bản không? Mọi người thử nghĩ đi, ai cũng có một cá thể riêng biệt đúng không? Người ta làm việc gì ra cũng phải suy nghĩ đến gia đình, đến mọi người xung quanh. Đâu phải mình bảo người ta làm gì thì người ta sẽ làm vậy".