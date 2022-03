Hương Giang công khai điều kiện cưới Matt Liu, liên quan 1 mỹ nhân

Your browser does not support the video tag.

Tuyên bố của Hương Giang khiến dân mạng không khỏi phấn khích, háo hức.

Ai nấy chờ đợi Trân Đài lập kỳ tích tại Miss International Queen 2022 vào tháng 6 tới, để được chứng kiến Hương Giang và người tình Matt Liu chính thức nên duyên vợ chồng.