Hương Giang chỉ cách 'diệt' tiểu tam giữa lúc Diệp Lâm Anh ly thân

Thời gian gần đây, câu chuyện người thứ 3 đã trở thành một vấn đề gây nhức nhối trên MXH. Mới đây nhất, Diệp Lâm Anh xác nhận cuộc hôn nhân không thể cứu vãn với ông xã đại gia do có "tiểu tam" chen chân vào.

Thế là một lần nữa, chủ đề người thứ 3 tiếp tục được mang ra bàn tán.

Là người chị em vừa "gương vỡ lại lành" với Diệp Lâm Anh cùng bề dày kinh nghiệm, Hương Giang từng mạnh dạn chia sẻ bí quyết đối phó với người thứ 3 thế nào cho thật văn minh và sang chảnh trong talk show Chị Em Chúng Mình.