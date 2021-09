Hướng dẫn thiết lập mật khẩu 2 lớp trên iOS 15

Người dùng iPhone cũng sẽ cần quét lại Touch ID hoặc Face ID.

Khi bấm Set Up Verification Code, người dùng iPhone sẽ có 2 lựa chọn: Enter Setup Key là nhập dãy số mã khóa do website cung cấp, Scan QR Code là quét mã QR. Lưu ý rằng người dùng cần lưu lại mã khóa và mã QR ở một nơi an toàn và bảo mật để phòng trường hợp cần khôi phục thông tin xác thực trên iPhone khác.