Hướng dẫn tạo chế độ tập trung trên iOS 15

Trên iOS 15, một trong những tính năng mới đáng chú ý nhất là Focus. Tính năng này sẽ lọc ra một số nhất định các thông báo và ứng dụng được hiển thị trong từng trường hợp cụ thể, như khi lái xe, làm việc, hoặc chuẩn bị đi ngủ...

Focus giống như phiên bản nâng cấp của tính năng "Do Not Disturb" trên các đời iOS trước, khi người dùng được lựa chọn chế độ tập trung một cách linh động hơn. Ngoài lựa chọn chế độ do máy gợi ý, người dùng có thể tự thiết lập chế độ riêng.

Hướng dẫn tạo chế độ Focus trên iOS 15

Trên iOS 15, người dùng iPhone có thể mở Control Center và chọn vào biểu tượng "Do Not Disturb". Sẽ có một danh sách các chế độ tập trung được hiển thị, người dùng có thể bấm "New Focus" để thiết lập chế độ tự chỉnh.