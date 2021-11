Hướng dẫn sử dụng Android 12 với những tính năng mới

Dùng màn hình đen trắng

Từ phiên bản Android 12, việc chuyển sang màn hình đen trắng trở nên đơn giản hơn nhiều. Người dùng cần vào mục "Settings" => "Accessibility" => "Text and display" => "Color correction", và gạt bật công tắc "Use color correction". Xem hướng dẫn chi tiết ở đây.

Dùng chữ đậm

Trên Android 12, người dùng có thể bật phông chữ in đậm nếu muốn. Để bật chữ in đậm, người dùng vào mục "Settings" => "Accessibility" => "Text and display", rồi gạt bật công tắc "Bold text". Xem hướng dẫn chi tiết ở đây.