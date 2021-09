Hướng dẫn mới về chất lượng không khí

Theo hướng dẫn mới, WHO đã giảm mức giới hạn nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình hằng năm được khuyến nghị từ 10 mcg/m3 xuống 5 mcg/m3. WHO cũng giảm mức giới hạn nồng độ bụi mịn PM10 được khuyến nghị từ 20mcg/m3 xuống 15 mcg/m3. WHO cho rằng nếu mức độ ô nhiễm không khí hiện tại giảm xuống mức được đưa ra trong hướng dẫn mới nói trên, thế giới có thể tránh được 80% trường hợp tử vong liên quan đến bụi mịn PM2.5.

Mặc dù các nhà khoa học hoan nghênh các hướng dẫn mới, nhưng lo lắng rằng một số quốc gia sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện, do phần lớn thế giới không đáp ứng được các tiêu chuẩn cũ hơn, ít nghiêm ngặt hơn. Hiện ởLiên minh Châu Âu, nơi có các tiêu chuẩn cao hơn đáng kể so với các khuyến nghị cũ của WHO, một số quốc gia đã thất bại giữ mức ô nhiễm trung bình hàng năm trong giới hạn luật định vào năm 2020 (ngay cả khi ngành công nghiệp và giao thông ngừng hoạt động do đại dịch coronavirus).