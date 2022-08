Hướng dẫn làm sinh tố chuối, hạt lanh và socola đen giảm đau bụng kinh

Sinh tố chuối, hạt lanh và socola đen giúp giảm đau bụng kinh hiệu quả. Đồ họa: Doãn Hằng

Nguyên nhân gây đau bụng kinh

Đau bụng kinh thường xảy ra ở vùng bụng dưới của cơ thể phụ nữ. Đau bụng kinh khiến cơ thể phụ nữ uể oải, không thể thực hiện được các hoạt động hằng ngày một cách dễ dàng.

Đau bụng kinh do sự co bóp của các cơ tử cung trong kỳ kinh nguyệt. Sự co thắt của các cơ này ngắt quãng, gây đau. Sự mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể khiến thành tử cung bị viêm và gây ra cơn đau bụng kinh.

Lợi ích của sinh tố chuối, hạt lanh, socola trong việc giảm đau bụng kinh