Hướng dẫn hủy Apple TV+ trên iPhone

Để hủy dịch vụ, hãy bấm Cancel Subscription.

Bấm Confirm để xác thực quyết định.

Nếu người dùng đang trải nghiệm gói tổng hợp Apple One thì trong mục Subscriptions hãy chọn Apple One. Người dùng có thể hủy riêng dịch vụ Apple TV+ trong gói và giữ lại các dịch vụ khác nếu muốn, miễn sao để ý so sánh chi phí.

Nếu người dùng đang trải nghiệm gói tổng hợp Apple One thì trong mục Subscriptions hãy chọn Apple One.

Người dùng có thể hủy riêng dịch vụ Apple TV+ trong gói và giữ lại các dịch vụ khác nếu muốn.

Anh Hào