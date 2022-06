Hướng dẫn dùng Telegram cơ bản cho người mới

Ở giao diện kế tiếp, tại phần "Who can see my phone number", người dùng có thể chọn "Nobody" (Không ai cả) để ẩn số điện thoại. Tại mục "Who can find me by my number", người dùng có thể chọn "My contacts" để chỉ những người trong danh bạ tìm được mình theo số điện thoại.

Cách xoá tài khoản Telegram

Nếu cần xóa tài khoản Telegram, người dùng có thể truy cập cổng My Telegram (my.telegram.org/auth), sau đó đăng nhập tài khoản theo số điện thoại. Trên các màn hình tiếp theo, hãy kích vào liên kết Delete Account, nhập lý do muốn xóa tài khoản, và bấm nút Delete My Account khi đã sẵn sàng, chọn "Yes, Delete My Account" để xác thực.

Anh Hào