Hướng dẫn dùng Galaxy Z Flip làm sạc không dây

Có thêm 13 bị can vừa bị khởi tố do liên quan đến vụ án kê khống mộ để "rút ruột" ngân sách xảy ra tại Thừa Thiên - Huế, trong số đó có 2 người là cán bộ công an.