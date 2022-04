Hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký đánh giá nền tảng số phục vụ người dân

Cùng với đó, hồ sơ cần cung cấp thông tin phân tích các đặc trưng nền tảng số đối với nền tảng của doanh nghiệp như: có sử dụng điện toán đám mây, cung cấp chức năng như là dịch vụ (as-a-service), khả năng tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu mà không cần chỉnh sửa mã nguồn; Phân tích tiềm năng đáp ứng nhu cầu phổ biến của người dân đối với nền tảng của doanh nghiệp; Phân tích khả năng đáp ứng khi quy mô người dùng tăng trưởng đột biến thông qua việc chỉ cần tăng năng lực hạ tầng mà không cần chỉnh sửa thiết kế, kiến trúc và mã nguồn.

Đối với tài liệu về an toàn thông tin, thông tin cần cung cấp là hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt và cam kết kế hoạch, lộ trình triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ không quá 3 tháng (nếu có); phương án bảo vệ dữ liệu, thông tin cá nhân theo Luật An toàn thông tin mạng, luật an ninh mạng; phương án về lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam theo quy định của Luật An ninh mạng.

Theo Bộ TT&TT, được người dân Việt Nam sử dụng nhiều là nền tảng số Việt Nam trong lĩnh vực liên lạc. Số lượng người dùng thường xuyên hằng tháng của Zalo đạt 74,7 triệu vào tháng 2/2022, cao hơn Messenger của Meta (67,8 triệu). Đặc biệt, tổng lượng dữ liệu trung bình mỗi người dùng Việt Nam tạo ra, trao đổi hàng tháng với nhau trên Zalo và Mocha xấp xỉ 591 MB, nhiều hơn 1,43 lần so với tổng lượng dữ liệu trao đổi trên Top 3 nền tảng nước ngoài phổ biến ở Việt Nam. Đây là tín hiệu đáng mừng về khả năng thu hút dữ liệu người dùng Việt Nam lưu trữ trên nền tảng số của Việt Nam.

Sổ sức khỏe điện tử là điểm sáng tiếp theo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thường xuyên giữ vị trí đứng đầu về lượt tải và số lượng người dùng hằng tháng (19,9 triệu) trong nhóm Y tế. ViettelPost chuyển phát nhanh đứng đầu nhóm ứng dụng giao hàng cả về lượt tải và số lượng người dùng thường xuyên hằng tháng. Lĩnh vực tài chính số phát triển khá ổn định, vững chắc và tương đối đồng đều giữa các ngân hàng. Tuy nhiên, Bộ TT&TT cũng cho biết thêm, hầu hết các nhóm nền tảng xã hội số khác còn phát triển khá khiêm tốn, trong đó một số nền tảng số như du lịch, học tập, chăm sóc sức khỏe có dấu hiệu suy giảm trong quý 1/2022.



Vân Anh