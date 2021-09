Hướng dẫn đăng ký mã QR phương tiện vận tải mùa dịch

Từ ngày 1/9, Tổng cục Đường bộ chính thức vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, còn gọi là phần mềm QR Code nhận diện phương tiện vận tải tự động ở địa chỉ vantai.drvn.gov.vn.

Phần mềm này được vận hành thử nghiệm từ ngày 25/8, thay thế cho hệ thống cấp Giấy nhận diện phương tiện có QR Code đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đưa vào vận hành từ ngày 19/7 (luongxanh.drvn.gov.vn). Các đơn vị vận tải có thể đăng nhập bằng email, số điện thoại đã sử dụng trên hệ thống cũ.

Trong lần đầu sử dụng hệ thống mới, đơn vị vận tải in lại mã QR thay thế cho mã cũ; in trên khổ giấy A5 để dán trên kính trước xe ô tô, in trên khổ giấy A4 để dán 2 bên thành xe. Sau này đơn vị vận tải không cần in lại mã QR mà chỉ cần cập nhật thông tin trên hệ thống mới.

Các đơn vị vận tải được yêu lưu trữ giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 của người trên phương tiện và các tài liệu liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 để phục vụ công tác hậu kiểm; đảm bảo trong quá trình hoạt động luôn có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực, thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký.

Người đi trên phương tiện cũng cần khai báo y tế di chuyển nội địa, sử dụng ứng dụng tờ khai y tế của Bộ Công an ở địa chỉ suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

