Hướng dẫn đăng ký gói an sinh xã hội TP.HCM trên app

Hiện nay TP.HCM đang phải tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19 với phương châm "ai ở đâu ở yên đó". Cùng lúc đó thành phố đang đẩy mạnh triển khai các gói an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống cho người dân yên tâm chống dịch.

Để nhận được gói an sinh, người dân TP.HCM có thể đăng ký với chính quyền địa phương, hoặc đăng ký online qua mạng. Mới đây, ứng dụng trên điện thoại thông minh có tên An Sinh còn được xây dựng để người dân đăng ký gói an sinh thuận lợi, tránh bị quá tải.

Ứng dụng An Sinh do Mặt trận Tổ Quốc TP.HCM triển khai, hiện ứng dụng này đã có mặt trên kho Google Play của nền tảng hệ điều hành Android.

Cách đăng ký gói an sinh xã hội TP.HCM trên app