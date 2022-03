Hướng dẫn đăng ký định danh điện tử đối với người nước ngoài

Vừa qua, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an đã bắt đầu việc cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân sẽ thông qua cấp, đổi, cấp lại căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc. Mọi công dân đều có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử, bao gồm người nước ngoài.

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển.

Người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ có nhiều lợi ích, như tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo khi đi làm thủ tục hành chính công, và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ công trực tuyến.