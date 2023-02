Hướng dẫn cách giặt giày bằng máy giặt giúp bạn "rảnh tay" lại không lo bị hỏng

Máy giặt ngày nay đã dần trở thành một thiết bị không thể thiếu trong các gia đình hiện đại. Nhờ có máy giặt, chị em nội trợ được giải phóng sức lao động, bớt vất vả hơn rất nhiều trong công cuộc nội trợ của mình.

Chị Lê Lan Hương, một thành viên trong nhóm Yêu bếp (Esheep Kitchen family) là người đã từng thực hiện việc vệ sinh giày dép và thảm chùi chân bằng máy giặt khá thành công. Sau khi có kinh nghiệm, chị đã chia sẻ lại cho các thành viên trong nhóm để cùng tham khảo cách làm của mình và được rất nhiều chị em nội trợ quan tâm, thích thú.

Chị Hương chia sẻ: "Vệ sinh giầy dép, giẻ lau, thảm chân… các thứ phải giặt ngoài quần áo nhé. Công thức chung là vứt hết vào máy giặt. Tin Hương đi, giặt tay không sạch bằng máy mà nó còn loang các vết bẩn ra đó. Cùng giải thoát sức lao động cho nhau chứ.

1. Nên giặt chung giầy dép và thảm chân: Vì thảm sẽ làm giảm độ va chạm giầy vào thành máy giặt- sấy. Và cũng làm thảm sạch hơn so với giặt không.

Chị em đừng lo hỏng giầy, vì so với dùng bản chải cọ lên giầy thì máy giặt nhẹ nhàng hơn nhiều. Và nó không làm loang các vết bẩn trên giầy do lúc giặt tay mình không cấp đủ nước để trôi. Thảm thì tay mình giặt sao nổi. Còn bác nào mang ra tiệm thì bỏ qua cho em nhé. Và sau chu trình giặt, giầy thể thao đã kiệt nước đến 90% so với giặt tay. Với cái thời tiết này thì bao giờ cho khô được giầy.

Giặt xong cho lên máy sấy là 2h sau khô coong. Nếu không có máy sấy thì treo lên chỗ thoáng mát cũng nhanh khô thôi.

Giày dép trước khi giặt (bên trái) và sau khi giặt (ảnh phải) bằng máy giặt

2. Giẻ lau bếp và các loại giẻ thì dùng nước rửa bát để giặt. Nó sẽ làm sạch các vết dầu mỡ khó bám hơn nước giặt.

Máy giặt sau khi giặt để chế độ làm sạch lồng giặt, nhiệt độ set sẵn 60 độ C, mở ra hơi nóng còn nghi ngút. Cẩn thận thì vài tháng cho viên tẩy lồng máy giặt vào trong chu trình làm sạch.