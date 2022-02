Hướng dẫn bật tắt Universal Control, tính năng mới trên iOS 15.4

"Push through the edge of a display to connect to a nearby Mac or iPad": Lựa chọn này cũng mặc định được bật, hỗ trợ kết nối Universal Control khi người dùng đẩy con chuột vượt giới hạn màn hình về phía máy bên cạnh.

"Automatically reconnect to any nearby Mac or iPad": Lựa chọn này hỗ trợ tự động kết nối Universal Control với máy quen thuộc mà không phải đẩy chuột sang.