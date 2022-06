Hướng dẫn ẩn số điện thoại trên Telegram

Vào Phone Number.

Ở giao diện kế tiếp, tại phần "Who can see my phone number", người dùng có thể chọn "Nobody" (Không ai cả) để ẩn số điện thoại. Tại mục "Who can find me by my number", người dùng có thể chọn "My contacts" để chỉ những người trong danh bạ tìm được mình theo số điện thoại.

