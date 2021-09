Hung thủ chém lìa đầu là giang hồ cộm cán, dùng kiếm dài 40cm

Nghi phạm Trần Huy tại cơ quan chức năng

Theo điều tra, khoảng 15h ngày 26/9, Huy và anh V. nói chuyện tại căn nhà của Huy ở con hẻm đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Sau một lúc, Huy và anh V. mâu thuẫn nên cự cãi và xông vào đánh nhau.



Trong lúc bực tức, Huy dùng cây kiếm dài gần 40cm chém vào cổ anh V. dẫn tới đứt lìa phần đầu anh này. Sau đó, Huy mang phần đầu vứt ra phía trước căn nhà của mình rồi quay lại nhà khoá cửa. Người dân phát hiện nên đã báo công an.



Nghi phạm là dân giang hồ cộm cán



Tại cơ quan công an, nghi can có biểu hiện thiếu tỉnh táo nên việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn. Qua khai thác, công an xác định nghi can và nạn nhân có quan hệ quen biết, chơi với nhau. Người dân khu vực cho hay, nghi can Huy là dân giang hồ có tiếng.



Hiện công an đang làm rõ động cơ gây án của Huy.