Huế: Xuất hiện mưa trái mùa, đường xá, hoa màu... chìm trong biển nước

Tại huyện Phú Lộc, mưa lớn khiến nước ở các sông, suối, hồ chứa dâng cao và đổ dồn về hạ du gây khó khăn cho các xã vùng thấp trũng. Tương tự, các đường giao thông huyết mạch tại huyện Quảng Điền như Tỉnh lộ 19, Tỉnh lộ 8 đoạn qua xã Quảng Thọ, Tỉnh lộ 4 đoạn qua xã Quảng Thành, Quảng An và nhiều tuyến đường liên thôn xã bị ngập cục bộ.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ trưa nay (2/4) đến 3/4 tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và đây là mưa lũ trái mùa trên diện rộng.

Trước thiệt hại từ mưa lớn, các cơ quan chức năng đang phối hợp các địa phương tiến hành kiểm tra, gia cố đê kè để chống úng cho các loại cây trồng. Ngoài ra, lực lượng quân đội cùng dân quân được huy động từ ngày 1/4 để phối hợp cùng với người dân khẩn trương tổ chức đắp đê ngăn lũ cứu lúa tại các cánh đồng.

Hà Oai