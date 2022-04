Huế: Lốc xoáy làm hàng loạt nhà tốc mái, ghe thuyền bị chìm, nhiều người bị thương

Dân quân hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa sau khi bị lốc xoáy làm tốc mái.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 1/4 đến ngày 3/4 trên đất liền tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và tổng lượng mưa dự báo cho cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Cũng theo dự báo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, từ chiều nay (01/4) bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Thừa Thiên Huế và khu vực huyện A Lưới, trời sẽ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất là 14 -16 độ C.