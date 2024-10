Huawei sẽ 'soán ngôi' Wi-Fi và Bluetooth với NearLink?

NearLink của Huawei kết hợp những ưu điểm tốt nhất của kết nối Wi-Fi và Bluetooth trong phạm vi ngắn hứa hẹn tiếp cận được tất cả các loại thiết bị. Khi nói đến kết nối không dây, Wi-Fi và Bluetooth thường là hai cái tên quen thuộc. Tuy nhiên, Huawei đang nỗ lực tạo ra một bước đột phá mới với công nghệ NearLink hứa hẹn sẽ kết hợp những ưu điểm nổi bật của cả hai tiêu chuẩn này. Giữa bối cảnh bị ảnh hưởng bởi các lệnh cấm từ Mỹ, Huawei vẫn không ngừng đổi mới và phát triển. Bằng chứng là công nghệ kết nối tầm ngắn NearLink đã được giới thiệu với mục tiêu mang lại trải nghiệm kết nối liền mạch và hiệu quả hơn cho người dùng. NearLink được thiết kế để hoạt động trong các không gian nhỏ, cho phép kết nối nhanh chóng và ổn định giữa các thiết bị như máy tính, smartphone và tablet. Công nghệ này không chỉ giúp cải thiện khả năng kết nối trong nhà mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho các ứng dụng IoT (Internet of Things). Với sự ra mắt của NearLink, Huawei đang khẳng định quyết tâm của mình trong việc dẫn đầu xu hướng công nghệ bất chấp những thách thức từ thị trường quốc tế. Theo thông báo từ công ty, NearLink mang lại sự cải thiện đáng kể về độ trễ, giảm xuống chỉ còn 1/30 so với Bluetooth truyền thống. Bên cạnh đó, mức tiêu thụ năng lượng giảm tới 60% và tốc độ truyền dữ liệu cao hơn gấp 6 lần. NearLink sẽ đến nhiều với thiết bị Huawei hơn trong tương lai Mặc dù vậy Huawei chưa công bố rõ phiên bản Wi-Fi và Bluetooth nào đã được sử dụng để so sánh cũng như đưa ra các số liệu này. Trước đó, Huawei đã phát triển Huawei Share, một công nghệ giúp giao tiếp mượt mà giữa các thiết bị của hãng như điện thoại và máy tính. Gần đây, họ đã tiến thêm một bước với công nghệ Super Device. Trong thông cáo báo chí, Huawei nhấn mạnh rằng NearLink có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm điện tử tiêu dùng, xe điện, sản xuất công nghiệp và tai nghe, đồng thời liên kết công nghệ này với “trải nghiệm HarmonyOS”. Hiện tại, NearLink đã được tích hợp vào một số sản phẩm như Huawei Pura 70 Ultra, giúp sản phẩm kết nối hoàn hảo với các tai nghe TWS như Freebuds Pro 3 giúp đảm bảo chất lượng âm thanh vượt trội. Dự kiến, sẽ có nhiều sản phẩm tương thích với NearLink ra mắt vào cuối năm 2024 và 2025. Công nghệ này hiện đã có mặt trên các thiết bị như MatePad 11.5 S, MatePad Pro 13.2, MateBook 14 (2024), cùng với M-Pencil thế hệ thứ 3 và bàn phím từ tính thông minh. Huawei đã hợp tác với nhiều công ty như Lenovo, Honor, MediaTek và HiSense trong việc phát triển NearLink. Tuy nhiên, vẫn còn phải chờ xem liệu công nghệ này có chỉ giới hạn trong các thiết bị của Huawei hay sẽ được mở rộng sang các thương hiệu khác, đặc biệt trong bối cảnh các hạn chế từ phía Mỹ.