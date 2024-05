Huawei sắp thoát ly Google hoàn toàn

Hệ điều hành HarmonyOS Next của Huawei sẽ có mặt trên mẫu flagship Mate 70 dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Nó sử dụng bộ nhớ hiệu quả gấp ba lần so với hệ điều hành hiện tại, HarmonyOS và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo trên thiết bị (AI on-device).

Hệ điều hành Harmony của Huawei được dùng trên bảng điều khiển xe hơi. Ảnh: Reuters

Trước khi Mỹ ban hành lệnh cấm xuất khẩu năm 2019, Huawei sử dụng Google Android cho các thiết bị. Do không thể tiếp cận dịch vụ Google, công ty phải chuyển sang HarmonyOS từ năm 2021. Dù Huawei tự phát triển, HarmonyOS vẫn dựa trên Android vì các ứng dụng được thiết kế cho Android sẽ không thể sử dụng trên một hệ điều hành hoàn toàn không tương thích.

HarmonyOS Next, được xây dựng hoàn toàn nội bộ, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc giảm thiểu rủi ro do các lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra. HarmonyOS ban đầu hướng đến các ứng dụng IoT, do đó được thiết kế để hoạt động trên các thiết bị như gia dụng. Trong khi đó, HarmonyOS Next hướng đến phạm vi rộng hơn.