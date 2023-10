Huawei giúp Bình Dương thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh

Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam (Huawei Việt Nam) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Becamex - VSIP (BV Power JSC) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh tại Bình Dương.



Theo đó, Huawei Việt Nam và BV Power JSC thỏa thuận sẽ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, tập trung vào việc thúc đẩy tốc độ chuyển đổi năng lượng xanh, tham gia vào quá trình tham vấn vào các chính sách địa phương để khuyến khích và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi năng lượng xanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hướng tới một tương lai bền vững.



Chia sẻ về quan hệ hợp tác hai bên, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT BV Power JSC, cho biết: “Với thoả thuận hợp tác với Huawei Việt Nam, BV Power JSC sẽ đồng hành cũng các đối tác, cung cấp các giải pháp năng lượng tiên tiến, đáp ứng các tiêu chí về phát triển bền vững của nhà đầu tư và đảm bảo các khu công nghiệp do BV Power JSC đầu tư hạ tầng lưới điện vận hành với nguồn cung năng lượng đáng tin cậy.”



Ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương bày tỏ sự tin tưởng vào những triển vọng hợp tác giữa hai Bên trong việc tăng cường và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, qua đó tạo ra nhiều giải pháp về chính phủ thông minh và doanh nghiệp thông minh.



Để thực thi cam kết trung hòa carbon (Net Zero) vào năm 2050 đề ra tại COP26, các quốc gia đã công bố kế hoạch hành động cấp thiết. Theo đó, Chính phủ Việt Nam ban hành Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) nhằm đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội.



Thỏa thuận hợp tác giữa Huawei Việt Nam và BV Power JSC sẽ là điểm nhấn quan trọng đóng góp vào quá trình quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu chung mà Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc đã đặt ra trong lĩnh vực năng lượng.