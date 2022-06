Huấn luyện viên Gong Oh-kyun đi vào lịch sử U23 Việt Nam

3 giờ trước Tin pháp luật

Ngoài 6 bị can mà Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố, Cơ quan điều tra còn tách vụ án để tiếp tục điều tra nữ bị can Lê Thu Vân.