Huấn luyện viên 9x Hà Nội nói về lưu ý tập thở trong yoga, ai cũng cần biết

Hoàng Nam cho hay, yoga là dành cho mọi người, ở các nước khác, nam giới tập rất nhiều nhưng về Việt Nam thì ít hơn. Có thể do nhiều người bị áp lực về kinh tế, là trụ cột gia đình nên không có thời gian để tập. Tuy nhiên, nếu được "giải tỏa" bằng yoga, họ sẽ có sức khỏe, dẻo dai, tư duy tốt hơn.

Theo huấn luyện viên 9x, cả nam giới và nữ giới đều thích hợp tập yoga (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Chúng ta vẫn đang có tư duy là yoga phải mềm dẻo, nếu nam giới đi tập thì người cứng hơn, và phòng tập nhiều chị em nên họ cũng ngại. Tuy nhiên, yoga hội ngộ đủ cả lực, độ bền và sự dẻo dai. Nếu phái mạnh đi tập và tập liên tục, cũng có sức khỏe và tinh thần tốt không kém các môn thể thao khác", Hoàng Nam nhận định.

"F5 yourself with yoga" là ngày hội yoga do Báo điện tử Dân trílần đầu tiên tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng thu hút 5.000 người tham gia cùng Dân trí xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn yoga có đông người tham gia nhất Việt Nam".

Dân trí mong muốn tôn vinh những giá trị thiết thực về thể chất lẫn tinh thần của yoga nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe mạnh, lạc quan tới cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Đến với sự kiện, người tham gia sẽ nhận được các quyền lợi độc quyền như:

Vé tham gia đồng diễn tại chương trình

Vật phẩm kỷ niệm khắc tên và số thứ tự đặc quyền

Giấy chứng nhận bạn là một trong số 5000 người góp phần tạo nên kỷ lục