Hứa Vĩ Văn hết 'soái ca', cùng Thu Trang đi bán cơm tấm

Sau nhiều tháng nhá hàng, dự án điện ảnh Nghề Siêu Dễ tung trailer, poster, chính thức gia nhập đường đua phim lễ 30/04.

Your browser does not support the video tag.

Trailer mở đầu bằng lời kể, hay đúng hơn lời buộc tội của ông Thái (Hứa Vĩ Văn) - một cảnh sát về hưu dành cho ba thanh niên cùng xóm với các “thành tích”: trộm cắp, cờ bạc, bán thuốc lá lậu.

Thu (Thu Trang) là cao thủ hay đi chôm đồ để bán hàng online. Phú (Kiều Minh Tuấn) là thanh niên ôm mộng khởi nghiệp làm giàu từ xe bán hàng tạp hóa.