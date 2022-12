Hứa Kim Tuyền, Mai Âm Nhạc kể chuyện tình buồn với người yêu cũ

“Chúng Ta Chỉ Là Đã Từng được bắt đầu trong chuyến bay ấy và cứ dừng lại ở đoạn điệp khúc, vì mình không biết phải viết tiếp như thế nào để kết thúc câu chuyện còn dang dở. Cách đây vài tháng, mình tình cờ gặp lại ‘người cũ' của 4 năm về trước, cả 2 nói chuyện, hỏi thăm nhau và add lại facebook, như những người bạn. Tự nhiên, chấp niệm và gánh nặng của mình về mối tình này được buông bỏ. Mình ngồi xuống, viết tiếp và hoàn thành bài hát này không lâu sau đó" - Hứa Kim Tuyền chia sẻ.

Your browser does not support the video tag.

Hứa Kim Tuyền và Orange

Mai Âm Nhạc và series MAN.Stage: Lấy cảm hứng về nỗi buồn với người yêu cũ đầu tiên

Tối 20/12, Mai Âm Nhạc đã chính thức cho ra mắt dự án mang tên MAN.Stage (Mai Âm Nhạc’s Stage). Đây là series kể chuyện bằng âm nhạc với chuỗi những sáng tác mới nhất của Mai Âm Nhạc cùng Five Màu Band gắn liền với câu chuyện đời sống thường ngày.

Qua MAN.Stage, Mai Âm Nhạc muốn mang đến sự vui vẻ, tích cực như chính hình ảnh gắn liền với cô và được mọi người yêu thích trong thời gian qua.