Hứa hẹn chạy chức Phó Vụ trưởng, người phụ nữ lừa, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Lúc này, bà Ngọc lấy lý do kinh doanh buôn bán quặng thua lỗ nên không thể hỗ trợ 50% số tiền “chạy chức” cho ông D. được và đề nghị lấy 6,6 tỷ đồng là số tiền ông D. đã đưa trước đó để mua 2.000 tấn quặng và số tiền lãi do bà Ngọc tự nghĩ ra là 600 triệu đồng để bù vào số tiền bị cáo đã ứng ra xin việc.

Vợ chồng ông D. tin tưởng, đồng ý để bà Ngọc thực hiện. Bà Ngọc còn hứa, đến khoảng quý II/2017, ông D. sẽ được nhận vào làm ở Bộ Công Thương, nhưng để “chạy chức”, ông D. phải chi thêm 30.000 USD cảm ơn Bộ trưởng và 520 triệu đồng để cảm ơn một số người.

Do tin tưởng bà Ngọc nên vợ chồng ông D. đã chuyển thêm tiền cho bị cáo mà không biết rằng, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, bà Ngọc đã chi tiêu cá nhân hết. Do bà Ngọc không “chạy chức” được cho ông D., cũng không trả lại tiền nên ngày 9/7/2019, nạn nhân đã làm đơn tố cáo bà Dương Thúy Ngọc tới cơ quan công an.