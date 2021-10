Hú hồn Văn Mai Hương mặt nhẫy như chảo dầu, nhìn muốn rửa giùm!

Your browser does not support the video tag.

Clip Văn Mai Hương khoe giọng hát nội lực nhưng nhan sắc khác lạ mới gây chú ý



Văn Mai Hương xuất hiện trong chiếc váy đen lệch vai cực sexy và thần thái tươi tắn



Sẽ không có gì đáng nói nếu như chính chủ không mang theo "giao diện" gây "hú hồn chim én" với lớp phấn dày, đánh khối kĩ lưỡng. Không rõ là do da đổ dầu hay do lớp kem nền quá bóng + đánh phấn bắt sáng quá tay mà gương mặt nữ ca sĩ trông vô cùng kì cục



Cận cảnh khuôn mặt bóng loáng gây "mất tập trung" của Văn Mai Hương