Hú hồn: Quán quân Phạm Kiên được trao dải băng như hoa hậu

Tối 22/4, cuộc thi The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ - mùa đầu tiên chính thức khép lại. Đoạt ngôi quán quân trong đêm chung kết là Phạm Văn Kiên - một thành viên của team Hương Giang.

Thay vì đeo dải băng theo phong cách nam vương thường thấy, nam thần Thái Lan lại... đeo chéo người cho quán quân The Next Gentleman, phong cách y như trao giải hoa hậu.

Hành động gây cười nhưng pha sự dễ thương của MC Miss Grand International 2021 đang gây sốt trên mạng xã hội.