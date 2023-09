HP trình làng loạt máy tính loạt máy tính đa năng cho người dùng Việt

Hướng đến phụ huynh có con em trong tuổi đến trường, giáo viên, hay người dùng cá nhân cần in ấn trong không gian nhỏ, HP mang tới dòng máy in phun màu không dây HP Smart Tank. Từng đoạt giải thưởng thiết kế Red Dot, sản phẩm này mang tới trải nghiệm in ấn tại nhà đầy ấn tượng với khả năng in màu nhanh – thông minh – đa dạng tài liệu.

Ông Nguyễn Minh Đức – Tổng giám đốc HP Việt nam và thị trường mới nổi châu Á: "Thích ứng tương lai là cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của HP, khi chúng tôi tiếp tục đổi mới để mang đến các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Các sản phẩm ra mắt trải dài trên nhiều danh mục khác nhau, hứa hẹn cung cấp cho các cá nhân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục trong mùa tựu trường những công cụ không chỉ đơn giản hóa công việc mà còn nâng cao năng suất làm việc và học tập, thích ứng với tương lại. Thông qua dòng sản phẩm này, chúng tôi mong muốn trao quyền cho tất cả các cá nhân tự chủ cuộc sống, công việc và vui chơi với những khả năng vô hạn trong một năm học đầy hứa hẹn sắp tới".