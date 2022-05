'Hotgirl trứng rán' ngã ngửa trên thảm đỏ, Tường San lo hớ hênh

Thảm đỏ ngày 3 của Vietnam International Fashion Week - Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2022 - tiếp tục diễn ra, quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng. Trong ảnh là "hotgirl trứng rán" Trần Thanh Tâm.



Tới sự kiện, Thanh Tâm chọn trang phục và lối trang điểm trong trẻo, ngọt ngào. Tuy nhiên, không may cho nàng hotgirl khi liên tục gặp sự cố thảm đỏ. Cô dường như không làm chủ được đôi giày cao gót của mình, dẫn tới một lần ngã ngửa và lần khác chông chênh.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Trần Thanh Tâm ngã trên thảm đỏ.



Cú ngã của "hotgirl trứng rán".



Trần Thanh Tâm hội ngộ TikToker Lê Bống tại sự kiện này.