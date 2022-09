Hotgirl Blase Loan Loan thế nào mà Lý Dịch Phong book lịch?

Tài khoản phụ của Blase Loan Loan "follow" nhiều cái tên nổi tiếng như: Trần Vỹ Đình, Bành Vu Yến (follow lẫn nhau); Casper True, Tạ Hưng Dương, Lâm Nhất, Ngô Hải, Tiêu Vũ Lương, Vương An Vũ, Lâm Tuấn Kiệt, Oh Sehun, HJY, Hồ Ngạn Bân, Vương Gia Nhĩ, Dư Phái Sam, After Journey, Young Jack, Tần Phấn, Đổng Hựu Lâm... (Blase Loan Loan "follow" những người này).

Trước đó, từ năm 2016, Blase Loan Loan trả lời cư dân mạng rằng cô quen Lý Dịch Phong là do Trần Vỹ Đình giới thiệu; quen Vương Gia Nhĩ là do hồi ở Thượng Hải chị gái của Vương Gia Nhĩ nhờ cô giới thiệu việc người mẫu cho; quen Trần Vỹ Đình là do bạn cô đi Hong Kong thiết kế trang phục cho Trần Vỹ Đình; quen Lee Seungri là do bạn cô ở Ma Cao giới thiệu, và chỉ gặp qua mấy lần G-Dragon và TOP của Big Bang.

Dân mạng đang chia sẻ tin đồn Blase Loan Loan sinh năm 1989, sống tại Thượng Hải, kinh doanh quần áo, mỹ phẩm để che giấu công việc thực sự là "phục vụ" các nhân vật giàu có, nổi tiếng.

Theo CCTV (Trung Quốc), chiều 11/9, Lý Dịch Phong (35 tuổi) bị cảnh sát Bắc Kinh điều tra vì các dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tại cơ quan chức năng, anh thừa nhận nhiều lần quan hệ tình dục thông qua các đường dây môi giới phi pháp. Lý Dịch Phong sẽ bị tạm giữ 15 ngày.

Trước đó, tin Lý Dịch Phong bị bắt lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nam diễn viên vốn có tiết mục trong chương trình mừng Trung thu của CCTV tối 10/9 nhưng phần biểu diễn của anh đã bị cắt.

Theo Vietnamnet