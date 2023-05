Hot trend 'Havana': Giai điệu bắt tai, động tác dễ làm, Gen Z yêu thích

Lướt Tóp Tóp những ngày gần đây sẽ bắt gặp rất nhiều video với giai điệu siêu bắt tai của bài nhạc Havana được remix và biến tấu lại. Và ngay lập tức, đoạn nhạc “catchy” này khiến Gen Z bị "thao túng tâm lý", tạo nên hot trend với điệu nhảy cuốn hút mà lại vô cùng đơn giản.

Một chiếc trend không thể đơn giản hơn mà vẫn vô cùng cuốn hút! (Nguồn: @ling2809).